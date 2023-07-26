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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Около трети граждан Израиля задумались об отъезде из страны из-за судебной реформы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Около 28% граждан Израиля заявили, что рассматривают возможность уехать за границу из-за принятия судебной реформы, сообщает в среду The Times of Israel.

Опрос, который провел телеканал Channel 13 во вторник, показал, что 64% респондентов не собираются покидать страну, еще 8% не смогли ответить на вопрос. 54% выразили опасения в связи с тем, что реформа негативно влияет на безопасность Израиля, а 56% - в связи с возможной гражданской войной.

При этом 33% заявили, что верят премьер-министру Биньямину Нетаньху, который говорил, что хочет пойти на компромисс по остальной части законодательства о судебной реформе. Среди сторонников его партии "Ликуд" 84% выразили ему поддержку.

Также респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли сегодня. По результатам опроса, 30 из 120 мест в парламенте занял бы альянс "Ха-махане ха-мамлахти", возглавляемый Бени Ганцем, а "Ликуд" получил бы только 25 мест. Партия лидера оппозиции Яира Лапида "Еш атид" заняла бы 17 мест в парламенте. Остальные партии и коалиции получили бы десять или меньше мандатов. Таким образом, нынешняя оппозиция оказалась бы в большинстве.

В опросе приняли участие 711 человек.

Судебная реформа в Израиле

Израильский Кнессет 24 июля проголосовал за принятие вызывающей споры поправки к судебной реформе. За принятие поправки проголосовали 64 законодателя. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Организаторы протестного движения обещают бороться до конца и благодарят тех, кто вышел на протест, за подъем "беспрецедентного демократического движения".

Лапид осудил принятие одной из поправок и заявил о планах оспорить это решение.

Протесты против судебной реформы в Израиле

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Израиль
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