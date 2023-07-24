Парламент Израиля принял вызвавший протесты законопроект по судебной реформе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Кнессет (парламент Израиля) в понедельник проголосовал за принятие вызывающей споры поправки по судебной реформе, пишет газета Times of Israel.

"Несмотря на массовое недовольство после неудачных компромиссных переговоров, Кнессет одобрил закон", - пишет издание.

По его данным, 64 законодателя проголосовали за принятие поправки. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. В Кнессете всего 120 депутатов.

Газета уточняет, что принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Голосование прошло после почти 30-часовых непрерывных дебатов, которые начались в воскресенье утром. В этот период сотни тысяч протестующих вышли на улицы как за, так и против прекращения судебных проверок политической власти.

Принятая Кнессетом поправка - лишь одна из предложенных по судебной реформе. Отмечается, что в правящей коалиции выразили надежду, что оппозиция согласится начать переговоры и по другим поправкам по изменению судебной системы.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин с трибуны Кнессета поздравил коалицию с победой. "Мы сделали первый шаг на пути к историческому процессу по изменению судебной системы", - сказал он.

Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. Она предполагает, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа дает возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничивает возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю и даже чаще до тех пор, пока премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией.

Однако ранее в этом месяце законодатели из коалиции Нетаньяху восстановили проект закона, который позволил бы Кнессету отменять решения Верхового суда, и протесты возобновились.