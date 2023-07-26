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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Hyundai Motor во II квартале увеличил чистую прибыль на 8,5%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале на 8,5%, выручку - на 17% и пересмотрел годовой прогноз в сторону повышения, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Hyundai в апреле-июне выросла до 3,347 трлн южнокорейских вон ($2,63 млрд) с 3,084 трлн вон за аналогичный период годом ранее. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 3,038 трлн вон.

Такая положительная динамика обусловлена стабилизацией стоимости сырья, благоприятной валютной конъюнктурой, высокими объемами продаж и совершенствованием модельного ряда с акцентом на автомобилях более высокого класса, включая электромобили, сообщается в отчете.

Выручка компании выросла до 42,25 трлн вон с 35,999 трлн вон во втором квартале 2022 года, а операционная прибыль увеличилась на 42% и достигла рекордной отметки в 4,238 трлн вон.

На фоне позитивных результатов за второй квартал компания улучшила прогноз повышения выручки в 2023 году до 15% с ранее ожидавшихся 11,5%.

По итогам первого полугодия объем продаж Hyundai по всему миру вырос на 10,8% год к году и превысил 2 млн автомобилей. Выручка в январе-июне увеличилась на 21% - до 80,028 трлн вон.

В настоящее время Hyundai готовится к созданию совместных предприятий по производству аккумуляторов для электромобилей, что позволит компании получить право на налоговые льготы в США в соответствии с законом о снижении инфляции (Inflation Reduction Act). Так, в апреле компания договорилась с южнокорейским производителем аккумуляторов SK On об инвестировании $5 млрд в строительство на территории Соединенных Штатов завода по производству батарей для данного типа машин.

Котировки акций Hyundai снизились на 0,9% по итогам торгов в среду.

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