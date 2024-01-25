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Hyundai Motor в IV квартале увеличил чистую прибыль почти на треть

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Hyundai Motor Co., крупнейший автопроизводитель Южной Кореи и третий в мире, в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 31% в годовом выражении, однако это не оправдало ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 2,2 трлн вон ($1,65 млрд) против 1,7 трлн вон годом ранее. Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 2,9 трлн вон, по данным LSEG SmartEstimate.

Показатель включает в себя единовременное списание в размере 287 млрд вон в связи с продажей завода в Санкт-Петербурге. Hyundai приостановила работу в России с марта 2022 года.

Операционная прибыль практически не изменилась в годовом выражении и составила 3,41 трлн вон. Выручка по итогам квартала выросла на 8,3% и достигла 41,67 трлн вон.

Глобальные продажи Hyundai в минувшем квартале увеличились на 4,9% - до 1,09 млн авто. Всего в 2023 году компания продала 4,217 млн машин, что на 6,9% больше показателя 2022 года.

Годовая чистая прибыль компании выросла на 53,7%, до 12,27 трлн вон, а выручка увеличилась на 14,4%, до 162,66 трлн вон, что является новым рекордом для автопроизводителя.

В 2024 году руководство Hyundai прогнозирует рост выручки на 4-5% и рассчитывает продать не менее 4,24 млн автомобилей, что предусматривает повышение этого показателя в районе 0,6%.

Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг выросли на 2%, отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 5,1%, в то время как фондовый индекс Kospi за этот период прибавил 7,45%.

Hyundai Южная Корея
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