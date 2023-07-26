Обучение украинских пилотов на F-16 скоро начнется в Румынии и Дании

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - США разрабатывают план по проведению в Румынии и Дании обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16, сообщил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы планируем провести обучение украинских пилотов в Румынии и Дании. Сроки, места проведения, а также длительность учебной программы пока прорабатываются", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков "начнется в скором времени".

По словам Кирби, подготовка украинских пилотов может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

"Обучение может пройти и в других местах, мы сейчас изучаем этот вопрос", - добавил он.

Кирби также сообщил, что Великобритания уже "начинает обучение украинских пилотов английскому языку, чтобы они могли управлять F-16".

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и страны Европы пока не согласовали план по обучению украинских пилотов управлению F-16.

В одном из обсуждаемых предложений рассматривается возможность отправки украинских пилотов в США для прохождения обучения на военной авиабазе в штате Аризона, уточнили собеседники издания. Европейские и американские источники при этом отметили, что эта идея не получила большой поддержки.

Другой план как раз предполагает отправку американских военных инструкторов в Европу для обучения украинцев, скорее всего, в Румынию и Данию.

Издание напоминает, что обучение полетам на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдепартамент США не одобрит выделение для этого проекта учебных пособий, симуляторов полета.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил, что США дадут европейским странам официальное разрешение тренировать украинских пилотов на F-16.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16.