США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - США и страны Европы пока не согласовали план по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Западным партнерам еще предстоит согласовать план обучения украинских летчиков полетам на истребителях (...) Окончательных решений нет", - сообщили три американских чиновника.

В одном из обсуждаемых предложений рассматривается отправка украинских пилотов в США для прохождения обучения на военной авиабазе в штате Аризона, уточнили собеседники издания. Европейские и американские источники при этом отметили, что эта идея не получила большой поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных инструкторов в Европу для обучения украинцев "где-то за пределами" Украины, скорее всего, в Румынии и Дании, говорится в сообщении.

"Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации данного плана", - подчеркнул один из собеседников Politico.

Издание напоминает, что обучение полетам на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдепартамент США не одобрит выделение для этого проекта учебных пособий и симуляторов полета.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил, что США дадут европейским странам официальное разрешение тренировать украинских пилотов на F-16.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16. Обучение начнется в Дании, при этом для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.