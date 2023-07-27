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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Блинкен выразил поддержку президенту Нигера

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора выразил поддержку президенту Нигера Мохамеду Базума на фоне новостей о попытке военного мятежа в стране, сообщает госдеп.

Блинкен отметил, что США "солидарны с нигерийским народом и региональными и международными партнерами в осуждении усилий по силовому захвату власти и свержению конституционного порядка".

Он подчеркнул, что сильное партнерство Соединенных Штатов с Нигером в области экономики и безопасности зависит от продолжения "демократического правления и уважения верховенства закона и прав человека".

Когда именно состоялся разговор главы американского госдепа и президента Нигера не уточняется.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против нигерийского лидера Мохамеда Базума.

Как сообщает телеканал CNN, что президент Нигера Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом.

Позже сотни протестующих собрались в столице Ниамее в поддержку Базума. Что спровоцировало недовольство президентской гвардии, пока остается неизвестным.

США Энтони Блинкен Нигер Мохамед Базум
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