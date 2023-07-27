МИД РФ призвал военных Нигера освободить президента Базума

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Москва призывает стороны конфликта в Нигере решать вопросы без применения силы, рассчитывает на скорейшее освобождение президента страны Мохамеда Базума, заявили в МИД РФ.

"С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в Республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Он опубликован на сайте МИД РФ в четверг.

В Москве призвали стороны конфликта "воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога".

"Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Мохамеда Базума", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади сообщили, что, по данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет.

"Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума. "Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал Al Jazeera заявление полковника Амаду Абдрамане. Он добавил, что работа всех учреждений республики приостановлена.

Полковник Абдрамане сообщил, что силы обороны и безопасности Нигера выступили против президента Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". В своем заявлении Абдрамане также предостерег от иностранного вмешательства.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера. Телеканал CNN сообщил, что президент Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте. Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с мятежом в Нигере активно обсуждается на российско-африканском саммите в Петербурге. "На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка, как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", - сказал Песков в четверг журналистам.