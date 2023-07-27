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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Ким Чен Ын и Шойгу обменялись мнениями в области обороны и безопасности

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в минувшую среду принял находящуюся в Пхеньяне для участия в мероприятиях по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны российскую делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В ходе состоявшихся переговоров стороны "вспомнили об истории дружбы между КНДР и Россией, обменялись мнениями по вопросам, представляющими взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности, а также оценками об обстановке в области региональной и международной безопасности и достигли консенсуса во взглядах", сообщило радио "Голос Кореи".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в своем сообщении о встрече подчеркивает, что она послужила дальнейшему укреплению связей двух стран "в условиях постоянно меняющейся региональной и международной обстановки в области безопасности".

СМИ информируют, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание президента России Владимира Путина.

"Ким Чен Ын выразил благодарность президенту Путину за его теплое и превосходное письмо", - отмечается в сообщениях.

Северокорейский лидер, по информации ЦТАК, принял также делегацию Китая, прибывшую для участия в праздничных мероприятиях.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отметило в связи с этим, что, "несмотря на сохранение строгих пограничных ограничений с 2020 года для сдерживания пандемии, Пхеньян пригласил делегации из Китая и России, которые имеют прочные связи с Севером, что стало первым приглаш

КНДР Россия Сергей Шойгу Ким Чен Ын
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