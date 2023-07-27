Что случилось этой ночью: четверг, 27 июля

Свержение президента Нигерии, ФРС повысила ставку на 25 б.п., встреча Шойгу и Ким Чен Ына

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Нигере военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума. По словам полковника Амаду Абдрамане, по всей стране введен комендантский час, границы закрыты. Как сообщил телеканал CNN, глава государства был схвачен президентской гвардией. Вашингтон выразил поддержку Базуму и призывал к его немедленному освобождению.

- ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% - максимум за последние 22 года. Глава Федрезерва США Джером Пуэлл заявил, что понижение ставки в этом году не планируется, и отметил, что регулятор больше не ожидает рецессии в американской экономике.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обменялись мнениями в области обороны и безопасности. По сообщению радио "Голос Кореи", стороны "достигли консенсуса во взглядах". Встреча послужила дальнейшему укреплению связей стран "в условиях постоянно меняющейся региональной и международной обстановки", отмечает ЦТАК.

- Брюссель встревожен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на нехватку там медикаментов и товаров первой необходимости из-за продолжающихся более семи месяцев проблем с передвижением по Лачинскому коридору. Он призвал Азербайджан обеспечить безопасный проезд по коридору, чтобы не допустить эскалации кризиса.

- Суд присяжных оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных преступлениях. Как сообщает The Guardian, слушания в Лондонском Королевском суде Саутуарка продлились четыре недели, в деле речь шла о девяти случаях сексуальных домогательств и других преступлений в отношении четырех мужчин в период между 2004 и 2013 годами.

- Певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, пишет The Irish Times. Причина, точная дата и место смерти не сообщаются.