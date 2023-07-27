Mercedes-Benz во II квартале увеличил чистую прибыль на 14% до 3,6 млрд евро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG во втором квартале увеличил чистую прибыль на 14%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 3,641 млрд евро против 3,198 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 8% до 4,988 млрд евро, скорректированная EBIT – на 6% до 5,211 млрд евро.

Выручка прибавила 5% и достигла 38,241 млрд евро против 36,44 млрд евро годом ранее.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, увеличилась на 5% до 28,244 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, – на 25% до 5,123 млрд евро. Между тем доход подразделения Daimler Mobility уменьшился на 3% и составил 6,506 млрд евро.

Реализация легковых авто во втором квартале увеличилась на 6% до 515,746 тыс. единиц. В том числе продажи электромобилей подскочили на 51% и достигли 95,91 тыс.

По итогам первого полугодия продажи легковых машин выросли на 5% до 1,019 млн штук, электрокаров – на 36% до 187,608 тыс.

Mercedes-Benz прогнозирует, что в 2023 году EBIT останется на прошлогоднем уровне. Ранее ожидалось небольшое снижение показателя.

Котировки акций автопроизводителя снижаются на 1,8% в начале торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 14% (до 76,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил за этот период 16%.