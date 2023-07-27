Эстония расширит инфраструктуру для приема союзников по НАТО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Эстония получит от НАТО более 40 млн евро на расширение инфраструктуры для приема союзников. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.

"Мы получили одобрение НАТО на использование более 40 миллионов евро на строительство инфраструктуры для союзников", - сказал Певкур журналистам в четверг.

По его словам, на прошедшем в июле саммите НАТО в Вильнюсе была подтверждена важность приема союзников в гораздо большем масштабе, чем рассчитывали раньше. "Мы уже вложились в сооружение необходимых объектов и теперь часть их завершения будет покрываться за счет софинансирования НАТО", - сказал Певкур.

Он отметил, что большая часть создаваемой инфраструктуры необходима для временного присутствия союзников: это касается строительства ангаров для самолетов, технических укрытий, сооружения казармы на авиабазе в Эмари (Ameri) и других казарм, гаражей, укрытий для дополнительных подразделений в военном городке Тапа (Tapa), расширения полигона Нурсипалу (Nursipalu) и ряда других объектов.

Вслед за первым одобренным пакетом субсидий на сумму более 40 млн евро планируется принятие и последующих пакетов совместного финансирования. В том числе, второй пакет должен быть подготовлен до конца текущего года.