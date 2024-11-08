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В Эстонии отремонтировали и вернули в строй военную авиабазу Эмари

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии после ремонта вновь открыта взлетно-посадочная полоса авиабазы Эмари, что позволит истребителям НАТО продолжить патрулирование оттуда воздушного пространства стран Балтии, сообщило Министерство обороны республики.

"Охрана воздушного пространства Эстонии играет чрезвычайно важную роль в обеспечении безопасности восточного крыла НАТО, и я рад, что с помощью Люксембурга нам удалось значительно улучшить качество авиабазы Эмари, улучшить поддержку и обслуживание как нашей собственной, так и союзной авиации, и, самое главное, вернуть в Эстонию миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

В ходе ремонтных работ было обновлено покрытие взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, установлена новая разметка и освещение взлетно-посадочной полосы. Достраиваются новый пищеблок и три казармы для личного состава.

Реконструкция летного поля Эмари обошлась в 18,5 млн евро, из которых Люксембург выделил 12 млн евро.

Весной на время ремонта ВПП истребители НАТО перебазировались на авиабазу Лиелварде в Латвии, в Эмари приземлялись только вертолеты. Самолеты ВВС Эстонии были отправлены на аэродром Пярну.

В задачу авиабазы Эмари входит прием самолетов НАТО в мирное, кризисное и военное время.

Люксембург НАТО Эстония Ханно Певкур Эмари Минобороны
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