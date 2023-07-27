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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Правительство Абхазии повысило цены на хлеб

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии приняло постановление о повышении цен на хлеб. Они в республике регулируются государством.

Теперь 1 кг хлеба из муки высшего сорта будет стоить 50 рублей, 0,6 кг - 30 рублей, 1 кг хлеба из муки второго сорта - 47 рублей, 0,6 кг - 28 рублей.

Если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10% от тех, которые были при установлении цен на хлеб, то уполномоченный орган в сфере государственного регулирования цен вправе "применять повышающий коэффициент" при расчете новой цены, но не выше 10%, сказано в постановлении.

Также постановлением установлена предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии в размере 15%.

Последний раз в Абхазии цена на хлеб повышалась в ноябре 2021 года. Тогда цена за 1 кг хлеба из муки высшего сорта составила 46 рублей, за 0,6 кг - 28 рублей.

Ранее "Гильдия пекарей Абхазии" направила обращение в парламент с просьбой отменить регулирование цен на хлеб, который производят коммерческие организации. Во время рассмотрения этого обращения в Народном собрании республики, вице-премьер, министр экономики Критина Озган заявила, что исполнительная власть занимается вопросами ценообразования в данной сфере. По ее словам, ведется работа по утверждению методики расчета новой цены на хлеб и установлению уровня рентабельности.

Абхазия Народное собрание Критина Озган Гильдия пекарей Абхазии
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