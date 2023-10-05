В Киргизии ввели регулирование цен на хлеб

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии ввели временное государственное регулирование цен на хлеб, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции республики.

Это сделано, чтобы не допустить подорожания социально значимых сортов хлеба и хлебобулочных изделий, а также обеспечить их ценовую доступность.

Регулирование цен затронет хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) и хлебобулочные изделия (лепешка). Оно вводится на основании обращения Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

О сроках введения регулирования цен на хлеб в стране не сообщается.