Полиция Лондона не считает смерть Шинейд О'Коннор подозрительной

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла у себя дома в Лондоне, в полиции не считают ее смерть подозрительной, пишет Guardian со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Тело обнаружили 26 июля около 11:18 по Гринвичу. Она уже была мертва, отметили в полиции. Причину смерти установит экспертиза, исследование может занять несколько недель, и по результатам будет принято решение, нужно ли коронерское расследование, сообщил один из коронерских судов Лондона.

Семья О'Коннор сообщила о ее смерти вечером 26 июля.

Первой о смерти певицы написала The Irish Times, не уточнив ни место или дату, ни причину.

Guardian напоминает, что 9 июля певица опубликовала в твиттере видеозапись: она сказала, что находится у себя дома в Лондоне и приехала туда, чтобы записать новые песни. Также она упомянула своего сына Шейна, который в 2022 году покончил с собой в возрасте 17 лет.

Шинейд О'Коннор было 56 лет.