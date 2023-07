Умерла певица Шинейд О'Коннор

Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, пишет The Irish Times. Причина смерти , точная дата и место в публикации не названы.

В последние годы певица боролась с душевным заболеванием. В 2022 году покончил с собой ее старший сын Шейн, ему было 17 лет. Последняя публикация Шинейд О'Коннор в твиттере была посвящена памяти Шейна.

Всего у нее было четверо детей.

Певица дважды меняла имя. В октябре 2018 года она сообщила, что приняла ислам и теперь ее зовут Шухада Давитт. Как предполагает Daily Mail, в последнее время она жила попеременно то в Ирландии, то в Лондоне.

Шинейд О'Коннор записала десять сольных альбомов. Песня Принса Nothing Compares 2 U в ее исполнении в 1990 году была признана синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards, альбом I Do Not Want What I Haven't Got, в который вошла эта композиция, тогда же получил "Грэмми".