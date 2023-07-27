Уганда заключила соглашение с РФ о строительстве АЭС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уганда и Россия договорились построить АЭС, заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

"Сейчас мы заключили соглашение о строительстве АЭС для того, чтобы вырабатывать электроэнергию", - сказал Мусевени на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях форума "Россия - Африка".

Он также отметил большой потенциал в области производства фосфатов и аммиака, и пригласил российские компании принять участие в этом производстве.

"Также мы хотели бы сотрудничать с Россией по вопросам производства электрических батарей. У нас есть литий, редкоземельные металлы, другие виды сырья. Если вы хотите с нами сотрудничать по вопросам производства электрических аккумуляторов, то это станет хорошей инвестицией", - сказал президент Уганды.