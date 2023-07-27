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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Путин выразил готовность выстраивать стратегическое партнерство со странами Африки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил на приеме в честь глав делегаций стран-участниц саммита "Россия - Африка" о готовности российской стороны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с государствами Африки.

"Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство", - заверил он.

"Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности", - сказал президент.

Путин напомнил известную в Африке поговорку: "Если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе".

Заметив, что многие из присутствующих в зале не употребляют алкогольные напитки, Путин, тем не менее, предложил тост за процветание Африки и российско-африканскую дружбу.

Саммит "Россия-Африка"

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Африка Владимир Путин
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