Более 20 нарушений со стороны коалиции зафиксировали в небе над Сирией российские военные

Французский многоцелевой истребитель "Рафаль" Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии сообщили в четверг о 15 случаях нарушения западной международной коалицией протоколов о деконфликтации, связанных с полетами беспилотников.

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Гуринов.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".

"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", - подчеркнул Гуринов. - При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".