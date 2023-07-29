Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС РФ в Сирии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в пятницу беспилотник возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС РФ в Сирии.

"28 июля в 07:55 на высоте 5 тысяч м в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Гуринов.

Он обратил внимание, что "полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован".

"Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал Гуринов.

По его словам, особую обеспокоенность российской стороны вызывает явный провокационный и агрессивный характер действий в отношении БПЛА ВКС России.

"27 июля в 10:20 в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, после чего была осуществлена попытка подмены его навигационного поля", - сказал замруководителя ЦПВС.

Благодаря профессиональным действиям российских военных специалистов-операторов беспилотный летательный аппарат успешно возвращен к месту базирования, отметил представитель ЦПВС.

Он сообщил, что всего за сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, добавил он, "в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Тайфун" и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W "коалиции".