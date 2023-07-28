Президент США и премьер Италии заявили о поддержке Украины столько, сколько потребуется

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявили после встречи в Белом доме, что намерены продолжать помогать Украине, сообщает Белый дом.

"США и Италия будут продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении Белого дома.

Оба лидера также заявили о "необходимости устранения глобальных последствий конфликта, особенно для стабильности, энергетической и продовольственной безопасности уязвимых стран".

Кроме того, Байден и Мелони заявили о важности предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море.

"Обе стороны также обязуются к дальнейшей координации усилий по восстановлению Украины и признали роль, которую Италия будет играть в этих усилиях, поскольку Италия будет председательствовать в G7 в 2024 году и принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году", - отметили в администрации американского президента.