Опрос показал, что более половины американцев против выделения Киеву новых траншей помощи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Больше половины американцев выступают против того, чтобы Конгресс одобрял новые пакеты помощи Украине, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса CNN.

Согласно результатам, на вопрос, должен ли Конгресс США одобрить дополнительные транши помощи, 55% опрошенных ответили отрицательно, 45% - положительно.

На уточняющий вопрос о том, какую именно поддержку США должны оказывать Украине, 63% высказались за помощь в сборе разведданных, 53% - в подготовке украинских военных, 43% - в предоставлении вооружения, 17% заявили, что американские военные должны участвовать в боевых действиях на Украине.

Опрос проводился в июле, в нем приняли участие около 1,2 тыс. человек.

В конце июля США выделили Украине военную помощь на сумму $400 млн, пакет помощи включает боеприпасы и бронетехнику. По данным Пентагона, всего с февраля 2022 года объем такой помощи составил $43 млрд.