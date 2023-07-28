Все более тесные военные связи России и Китая вызывают озабоченность Японии

В Токио опасаются атаки ядерным оружием со стороны КНДР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии выразило в ежегодном докладе "Белая Книга" серьезную озабоченность все более тесными военными связями между Китаем и Россией.

"Военная деятельность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, наряду с ее стратегической координацией с Китаем, вызывает серьезную озабоченность в области безопасности", - говорится в докладе.

Китай назван в нем "предметом серьезной озабоченности" мирового сообщества.

Отмечается, что страна представляет собой "величайший стратегический вызов", на который Япония должна ответить посредством "сотрудничества" с США, а также другими "странами-единомышленниками".

"Китай широко и быстро наращивает свой военный потенциал, уделяя особое внимание своим военно-морским и военно-воздушным силам, а также ядерным и ракетным силам", - сказано в документе.

Подчеркивается, что во всем мире растет обеспокоенность по поводу усиления Китаем "военной деятельности" в небе и водах, окружающих Тайвань.

Относительно Северной Кореи японские военные отметили, что Пхеньян производила запуски баллистических ракет "с беспрецедентной частотой" с начала 2022 года.

"Считается, что Северная Корея обладает способностью атаковать Японию ядерным оружием, установленным на баллистических ракетах", - предупредили они.

По их словам, ракетная программы КНДР "представляют еще более серьезную и неминуемую угрозу безопасности Японии, чем когда-либо прежде".