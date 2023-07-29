Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Пекин отверг утверждения Японии о "величайший стратегическом вызове" со стороны Китая

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - КНР не приемлет выводы из доклада Минобороны Японии "Белая книга", согласно которым Китай является "величайшим стратегическим вызовом" для Токио, заявил в субботу представитель китайского оборонного ведомства Тан Кэфэй.

"Армия Китая никогда не бросала кому-либо вызов, не говоря уже о том, чтобы угрожать. Наоборот, за последние годы это Япония шла по пути наращивания вооруженных сил, следовала политике некоторых крупных держав по формированию военных блоков, нацеленных против кого-либо", - приводит его слова South China Morning Post.

Тан Кэфэй отметил, что оборонное сотрудничество Китая и РФ строится на принципах неприсоединение к другим блокам, на отказе от конфронтации и выборе третьей стороны в качестве общего противника. Он добавил, что для Японии "крайне неверно и опасно" вмешиваться в ситуацию с Тайванем.

В миреУсиление военных связей России и Китая вызывает озабоченность ЯпонииЧитать подробнее

Согласно последней версии ежегодной "Белой книги", на вызов со стороны Китая Япония должна ответить посредством сотрудничества с США, а также с другими странами-единомышленниками. Также в документе нашли место серьезная озабоченность все более тесными оборонными связями между Китаем и Россией, усилением КНР военной активности в небе и водах вокруг Тайваня.

"Белая книга" также подтвердила стремление Токио нарастить военные расходы до 2% от ВВП к 2027 году. Также Япония намерена потратить на нужды обороны в следующие пять лет около $310 млрд - примерно в 2,5 раза больше, чем за 2019 - 2023 финансовые годы.

Япония Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минобразования ФРГ допустила, что китайские студенты могут заниматься шпионажем

Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури"

Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури"

Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционного порядка

Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционного порядка

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июля

Истребители ВВС США и Южной Кореи провели совместные учебно-боевые стрельбы

Истребители ВВС США и Южной Кореи провели совместные учебно-боевые стрельбы

Совбез ООН осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента

Что произошло за день: пятница, 28 июля

Глава Африканского союза увидел готовность Путина вести диалог по Украине

Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии

Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии

США сняли санкции с экс-менеджера "Роснефти" Касимиро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });