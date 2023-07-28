Южная Корея выразила протест Японии из-за островов Токто

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата, чтобы выразить протест против возобновления притязаний Токио на южнокорейские острова Токто в Японском море, сообщает "Ренхап".

По информации агентства, генеральный директор южнокорейского МИД по делам Азии и Тихого океана Со Мин Чон вызвал исполняющего обязанности заместителя главы миссии посольства Японии в Сеуле Мондо Ямамото, чтобы выразить протест после публикации Токио ежегодного доклада минобороны "Белая книга".

Отмечается, что 19-й год подряд в своем докладе Япония заявляет о своих притязаниях на острова.

Острова Токто (японское название - Такэсима) находятся в западной части Японского моря. После второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает их своей территорией. На островах расквартировано подразделение южнокорейской полиции.