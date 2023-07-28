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Почти 200 млн граждан США могут пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Около 60% населения США могут пострадать от наводнений и аномальной жары в ближайшие дни, сообщает в пятницу Associated Press.

"Это затронет все большие города. Поэтому число людей настолько высоко", - пояснил ведущий синоптик Центра прогноза погоды в Национальной метеорологической службе (NWS) Боб Оравек.

NWS предупреждает о волне аномальной жары на северо-востоке США, которая началась в четверг и продержится все выходные. Одновременно с этим сильные бури и наводнения возможны в частях северо-востока и юга США, в Новой Англии и на юге Флориды. Вместе с тем высокие температуры продолжат держаться на юго-западе и западе США.

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В четверг из-за жары и влажности на восточном побережье, в том числе в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, температура ощущалась как 37,8 градусов по Цельсию и выше. Синоптики ожидают, что в пятницу могут быть побиты несколько температурных рекордов, а где-то температура может быть на 5,5-8 градусов выше среднего.

В Новой Англии готовятся к "двойной угрозе" из-за жары и наводнений.

"Вы можете получить ужасную жару в одной половине дня, а потом - сильную бурю, которая приведет к проливным дождям и наводнениям", - сказал Оравек.

Ранее Всемирная метеорологическая организация и европейская организация Copernicus назвали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории.

США
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