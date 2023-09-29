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Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за наводнений

Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за наводнений
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введение режима ЧС в городе Нью-Йорк и окрестностях в связи с проливными дождями, которые привели к наводнениям.

"Я объявляю режим ЧС в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и вдоль долины реки Гудзон из-за чрезвычайно сильных ливней, которые мы наблюдаем в регионе", - написала она в микроблоге.

В Бруклине за три часа местами выпала месячная норма осадков, и синоптики предупреждают, что обильные ливни продолжатся. Дожди начали ослабевать к утру пятницы, но, по прогнозу, во второй половине дня они должны снова усилиться.

Непогода привела к перебоям в работе общественного транспорта. В Нью-Йорке частично закрыто метро, жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости.

Затоплены некоторые дороги, а также нижние этажи зданий, в том числе школ. Закрыт один из терминалов аэропорта Ла-Гуардия.

По словам Хокул, ситуация "опасная и представляет риск для жизни". Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на брифинге также предупредил об опасности такой погоды и подчеркнул, что ливни еще не закончились.

Кэти Хокул Нью-Йорк Лонг-Айленд Ла-Гуардия Гудзон США
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