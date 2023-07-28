"Росатом" рассчитывает на заливку бетона на четвертом энергоблоке АЭС в Египте в ноябре

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" надеется залить "первый бетон" на четвёртом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в ноябре, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка".

"Очень рассчитываем, что египетский регулятор нам выдаст лицензию и на четвёртый блок, и в ноябре мы сможем провести уже окончательный, знаковый первый бетон на четвёртом блоке", - сказал он.

Лихачев отметил, что компания намерена содействовать увеличению участия египетских компаний в проекте.

Сейчас идёт стройка трёх блоков станции.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 г. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.