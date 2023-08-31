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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

"Росатом" получил лицензию на строительство IV энергоблока АЭС в Египте

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, сообщил инжиниринговый дивизион российской компании, который является генпроектировщиком и подрядчиком станции.

Соответствующее решение принял совет директоров управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта.

"Процесс сооружения АЭС "Эль-Дабаа" идет в полном соответствии с графиком", - отметил вице-президент "Атомстройэкспорта" Алексей Кононенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Росатом" надеется залить "первый бетон" на четвертом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в ноябре. Пока идет стройка трех блоков станции.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 г. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.

Росатом Египет Эль-Дабаа
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