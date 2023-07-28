Pirelli в I полугодии увеличил чистую прибыль на 4%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в январе-июне 2022 года увеличил чистую прибыль относительно аналогичного периода прошлого года на 4,1% до 242,6 млн евро, сообщила компания.

Выручка за отчетный период увеличилась на 7,5% до 3,438 млрд евро.

Скорректированный показатель EBIT увеличился до 517,4 млн евро против 479,1 млн евро годом ранее. Маржа EBIT сохранилась на уровне 15,1%.

Чистая прибыль Pirelli во втором квартале выросла на 3,6% до 127,6 млн евро, выручка – на 3,7% до 1,738 млрд евро.

В пресс-релизе также сообщается, что Pirelli ухудшил свой прогноз на 2023 год по выручке и ожидает ее в диапазоне от 6,5 до 6,7 млрд евро. Предыдущая оценка составляла 6,6-6,8 млрд евро.