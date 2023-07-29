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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

SpaceX вывела на орбиту самый тяжелый в мире коммерческий спутник связи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon Heavy успешно вывела на геостационарную орбиту американский телекоммуникационный спутник Jupiter 3 компании EchoStar, сообщила разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Jupiter 3 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 23:04 по времени Восточного побережья США (в субботу в 06:04 по Москве)

Спутник связи весом 9,2 тонны является самым тяжелым в мире. Аппарат предназначен для высокоскоростного подключения к Интернету. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Стоимость спутника оценивается в $445 млн. Он был заказан у производителя Maxar компанией EchoStar и ее дочерним предприятием Hughes Network Systems.

После отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили вертикальную посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

США SpaceX Falcon EchoStar Jupiter 3
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