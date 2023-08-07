Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая в понедельник, успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это 98-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 29-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в четвертый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 августа

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Военные Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Большинство выселенных из лагеря "Колибри" в Турции детей вернулись в РФ

Ким Чен Ын проинспектировал ряд оборонных предприятий КНДР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });