Боррель заявил, что ЕС не признает режим путчистов в Нигере

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал "безоговорочного и безотлагательного" освобождения президента Нигера Мохамеда Базума, смещенного военными мятежниками, и заявил о непризнании Евросоюзом режима путчистов.

"Евросоюз не признаёт и не признает власти, возникшие в результате путча в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем. Он является и, следовательно, остается единственным законным президентом Нигера", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном в субботу в Брюсселе.

По словам Борреля, ЕС возлагает на путчистов ответственность за безопасность Базума и его семьи.

"Заявление путчистов о приостановке действия Конституции и роспуске демократических институтов ослабляет государство и народ Нигера, мир, стабильность и безопасность которых необходимо сохранить. Европейский союз вновь повторяет свои очень четкие призывы к безотлагательному и полному восстановлению конституционного порядка и полностью присоединяется к соответствующим заявлениям ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств - ИФ) и его африканских и международных партнеров", - говорится в документе.

Глава европейской дипломатии сообщил, что по согласованию с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем он продолжит в эти выходные "уже начатые многочисленные контакты для достижения такого результата".

"И мы готовы поддержать будущие решения ЭКОВАС, включая введение санкций. Это неприемлемое покушение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества между Европейским союзом и Нигером в самых различных аспектах. В связи с этим, помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - подчеркнул Боррель.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был схвачен и отстранен от власти. В четверг Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В видеообращении к согражданам он был представлен как лидер группы путчистов, отстранившей от власти президента.

В телеобращении генерал указал, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции, отсутствия безопасности.

Тчиани 62 года. С 2011 года он возглавляет президентскую гвардию. В 2018 году ему присвоено звание генерала.