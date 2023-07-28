Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

ЕС пригрозил путчистам в Нигере приостановкой финансовой помощи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз самым решительным образом осуждает переворот в Нигере и предупреждает захвативших власть военных о последствиях, в том числе о лишении финансовой помощи, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки", - говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по иностранным делам, опубликованном в Брюсселе в пятницу.

По его словам, события последних дней "представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере".

В миреМакрон назвал мятеж в Нигере опасным событием для всего регионаЧитать подробнее

Боррель ссылается на оценку события Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), определившим этот переворот как "полное нарушение демократических принципов, на которых основывается управление политической властью в регионе".

Евросоюз подтвердил свою поддержку действий этой организации и ее "продолжающихся усилий, направленных на немедленное восстановление конституционного порядка".

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз призывает к безоговорочным гарантиям безопасности и свободы передвижения президента Мохамеда Базума.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против главы государства. СМИ сообщали, что Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии. В четверг Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны.

В пятницу государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахмана Тчиани, сообщил телеканал France 24. При видеообращении к согражданам генерал был представлен как лидер группы путчистов, ранее отстранившей от власти президента Базума.

В телеобращении он указал, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции, отсутствия безопасности.

Тчиани 62 года. С 2011 года он возглавляет президентскую гвардию. В 2018 году получил звание генерала.

ЕС Жозеп Боррель Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индийские СМИ сообщили, что не все в БРИКС поддерживают резкое расширение организации

Индийские СМИ сообщили, что не все в БРИКС поддерживают резкое расширение организации

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили мин в рабочих зонах Запорожской АЭС

Посольство Финляндии в Москве с осени возьмет на себя все функции генконсульства в Петербурге

Посольство Финляндии в Москве с осени возьмет на себя все функции генконсульства в Петербурге

В Молдавии вновь приостановили почтовое сообщение с Россией

Совет Федерации одобрил отсрочку для Венгрии по процентам по кредиту на АЭС "Пакш-2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });