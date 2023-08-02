Трампу предъявили обвинения в рамках расследования беспорядков 2021 года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Дональда Трампа проинформировали о предъявлении обвинений в рамках расследования событий, спровоцировавших беспорядки возле Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Подробности телеканал не приводит.

Речь идет о разбирательстве, проводимом спецпрокурором Джеком Смитом: он расследует, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь оспорить результаты проигранных им президентских выборов 2020 года. Считается, что именно непризнание их результатов 45-м американским президентом и его сторонниками привели к беспорядкам в январе 2021 года, когда демонстрация в Вашингтоне обернулась штурмом Капитолия.

Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам. Речь идет о штурме здания Конгресса США, незаконном хранении секретных документов и нарушениях, связанных с бизнесом.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как показывают опросы, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы бывшего главы государства: он уверенно опережает по популярности других участников праймериз от Республиканской партии. Поэтому СМИ высоко оценивают шансы Трампа победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах в 2024 году.