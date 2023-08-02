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Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares во вторник в 20:31 по времени Восточного побережья США (в среду в 03:31 мск) с космодрома NASA Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 августа.

Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС более 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 19-й полет космического "грузовика" Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

США NASA Northrop Grumman МКС
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