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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

SpaceX готовится запустить на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat G-37

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Аппарат компании Intelsat С-диапазона предназначен для передачи спутникового телевидения на территории Северной Америки.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается 00:15 по времени Восточного побережья США (в 07:15 мск) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат Intelsat G-37 весом около 3,5 тонн разработан компанией Maxar Technologies. Срок его службы рассчитан на 15 лет. В настоящее время компания Intelsat располагает орбитальной группировкой в составе 45 геостационарных спутников связи.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в шестой раз, через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

SpaceX Falcon 9
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