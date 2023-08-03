Ракета Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat G-37

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat G-37, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск осуществили с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Аппарат компании Intelsat С-диапазона предназначен для передачи спутникового телевидения на территории Северной Америки. Intelsat G-37 массой около 3,5 тонн разработан компанией Maxar Technologies. Срок его службы рассчитан на 15 лет. В настоящее время компания Intelsat располагает орбитальной группировкой в составе 46 геостационарных спутников связи.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в шестой раз, после отделения от носителя совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.