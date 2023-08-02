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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

В Германии сократилось число желающих служить в армии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус отметил трудности с набором граждан, желающих служить в армии, число желающих сократилось на 7% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщают европейские СМИ.

Кроме того, по словам министра, во время начальной военной подготовки отсеиваются около 30% новобранцев.

"Все говорят о нехватке персонала в Бундесвере, а я знаю об этом лучше, чем кто-либо еще", - сказал Писториус.

По его словам, представители более молодого поколения в большей степени обеспокоены балансом между работой и личной жизнью, чем это было раньше, и поэтому все реже выбирают военную карьеру.

"Мы должны им рассказывать, как совмещать семью и военную службу", - сказал Писториус.

Как сообщил Spiegel, ссылаясь на внутренний правительственный документ, недостаточное количество заявок от желающих служить в армии затруднит качественный отбор кандидатов.

В феврале 2022 года канцлер ФРГ учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны.

В 2011 году в ФРГ отказались от обязательного призыва граждан на службу и перешли на контрактную службу.

Бундесвер Германия Борис Писториус Минобороны
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