Писториус назвал траты на оборону в 2% от ВВП минимумом для стран НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Страны НАТО должны расходовать на оборону минимум 2% от ВВП, но достижение одной этой цели не будет достаточным для альянса, заявил в Брюсселе после встречи министров обороны стран НАТО глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает Bloomberg.

"Членам НАТО нужно тратить на оборону минимум 2% от ВВП, но попытки просто поставить перед собой цель приблизиться к этому показателю эффективными не будут", - считает Писториус.

Также министр сказал, что Дания и Швеция присоединятся к инициативе под эгидой ФРГ по созданию противоракетной системы обороны Европы: в этом проекте уже участвуют не менее 15 стран.

Писториус добавил, что оптимистично смотрит на возможность вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Bloomberg уточняет, что сама Германия в 2023 году опять не сможет нарастить затраты на оборону в 2% от ВВП, и вероятно, ей удастся добиться данного показателя в 2025 году.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что участникам альянса следует и далее увеличивать расходы на оборону.

В конце июня 2022 года Столтенберг говорил на саммите НАТО в Мадриде, члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Девять из них достигли или превысили этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявили о четких планах достичь этого к 2024 году.

"2% все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - отмечал Столтенберг.