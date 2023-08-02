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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

В ЦПВС пригрозили жесткими методами боевикам, планирующим теракты против российских объектов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные выразили беспокойство в связи с информацией о подготовке террористов-смертников для нападений на объекты и патрули Вооруженных сил РФ и сирийской армии.

"Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской армии", - заявил в среду на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он подчеркнул, что группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирии "будут приняты самые решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военнослужащих".

ВС РФ Вадим Кулить Сирия
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