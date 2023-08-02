Третья миссия частных астронавтов компании Axiom Space на МКС переносится на 2024 год

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Третья миссия частных астронавтов на Международной космической станции (МКС) американской компании Axiom Space переносится с конца 2023 на начало 2024 года, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к станции с четырьмя астронавтами на борту планировалось осуществить в ноябре 2023 года.

"NASA, Axiom Space и SpaceX планируют старт третьей миссии частных астронавтов к МКС не ранее января 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте космического ведомства.

По данным управления, перенос позволит специалистам определить приоритетность научных исследований, которые экипаж будет проводить в рамках миссии.

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырёх человек проведёт на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Пилотируемый корабль с экипажем планируется отправить на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая будет запущена со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Состав экипажа пока неизвестен, однако командиром экипажа, согласно требованию управления, должен быть астронавт NASA с опытом космических полётов. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле объявил, что в миссии примет участие пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы, он должен стать первым астронавтом в истории страны.

Одобренные кандидаты проходят подготовку к миссии при участии NASA, международных партнёров и компании SpaceX, которая предоставит пилотируемый корабль Crew Dragon для полёта экипажа к станции и возвращению с неё на Землю.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полёт экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.