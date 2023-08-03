SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat G-37

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Аппарат компании Intelsat С-диапазона предназначен для трансляции спутникового телевидения на территории Северной Америки.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается 00:15 по времени Восточного побережья США (в 07:15 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат Intelsat G-37 весом около 3,5 тонн разработан компанией Maxar Technologies. Срок его службы рассчитан на 15 лет. В настоящее время компания Intelsat располагает орбитальной группировкой в составе 45 геостационарных спутников связи.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в шестой раз, через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.