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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В Минфине США сочли, что price cap на нефть из РФ остается эффективным инструментом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Введенный потолок на продажу российской нефти (price cap), позволяющий компаниям стран G7 и Евросоюза (Коалиция price cap) предоставлять услуги по транспортировке и страхованию российской нефти, остается эффективным инструментом в достижении целей, несмотря на то, что сейчас российская нефть продается по цене выше установленного потолка, приводит пресс-служба Минфина США слова исполняющего обязанности помощника главы ведомства по экономической политике Эрика ван Ностранда (Eric Van Nostrand).

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Страны G7 и Евросоюза ввели такую меру, чтобы ограничить российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, но сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке.

По данным ценовых агентств, в частности, агентства Argus, в июле российская нефть Urals даже в российских портах котировалась на уровне $61 за баррель, а расчетная котировка в европейских портах в июле сложилась на уровне $64,2.

Ван Ностранд сказал, что несмотря на то, что средняя зарегистрированная цена на нефть Urals колеблется в районе $60 за баррель, показатели доходов РФ остаются низкими, поскольку любая продажа российской нефти при содействии поставщиков услуг Коалиции должна осуществляться по цене $60 за баррель или ниже.

Он также пояснил, почему ценовой потолок был установлен на таком уровне: "Многие аналитики энергетического рынка прогнозировали рост мировых цен на нефть во второй половине 2023 года по целому ряду традиционных макроэкономических причин, включая увеличение мирового спроса".

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"Это ожидание было одной из причин, по которой мы установили верхний предел цен на нефть на уровне $60 за баррель, поскольку рынки ожидали роста мировых цен в течение нескольких месяцев после нашей первоначальной реализации (price cap - ИФ). Но даже, несмотря на то, что в последнее время мировые цены на нефть укрепились, price cap ограничивает доходы России и продолжает давать покупателям, не входящим в коалицию, дополнительные рычаги для снижения цен", - заявил представитель Минфина США.

Чиновник заметил, что снижение доходов России сохраняется, несмотря на то, что объемы нефтяного экспорта остаются выше среднего уровня 2021 года.

В то же время, сказал он, на мировых энергетических рынках наблюдается большая стабильность, чем предполагали скептики. "Страны с низкими доходами выиграли от этой стабильности, поскольку они продолжают импортировать российскую нефть со скидкой, которую G7 больше не берет или получает выгоду от в целом более низких мировых цен на нефть", - заявил представитель Минфина США.

Ван Ностранд считает, что стабильность на мировых нефтяных рынках смягчила глобальное инфляционное давление. "В Соединенных Штатах цены на энергоносители за последний год упали почти на 17%, что является важным фактором существенного замедления инфляции в США. В ЕС с марта по ноябрь 2022 года годовая инфляция цен на энергоносители составляла около 40%. В этом июне цены, наоборот, упали примерно на 5% к уровню прошлого года", - сказал чиновник.

G7 ЕС США Минфин США
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