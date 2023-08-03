В Минфине США сочли, что price cap на нефть из РФ остается эффективным инструментом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Введенный потолок на продажу российской нефти (price cap), позволяющий компаниям стран G7 и Евросоюза (Коалиция price cap) предоставлять услуги по транспортировке и страхованию российской нефти, остается эффективным инструментом в достижении целей, несмотря на то, что сейчас российская нефть продается по цене выше установленного потолка, приводит пресс-служба Минфина США слова исполняющего обязанности помощника главы ведомства по экономической политике Эрика ван Ностранда (Eric Van Nostrand).

Страны G7 и Евросоюза ввели такую меру, чтобы ограничить российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, но сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке.

По данным ценовых агентств, в частности, агентства Argus, в июле российская нефть Urals даже в российских портах котировалась на уровне $61 за баррель, а расчетная котировка в европейских портах в июле сложилась на уровне $64,2.

Ван Ностранд сказал, что несмотря на то, что средняя зарегистрированная цена на нефть Urals колеблется в районе $60 за баррель, показатели доходов РФ остаются низкими, поскольку любая продажа российской нефти при содействии поставщиков услуг Коалиции должна осуществляться по цене $60 за баррель или ниже.

Он также пояснил, почему ценовой потолок был установлен на таком уровне: "Многие аналитики энергетического рынка прогнозировали рост мировых цен на нефть во второй половине 2023 года по целому ряду традиционных макроэкономических причин, включая увеличение мирового спроса".

"Это ожидание было одной из причин, по которой мы установили верхний предел цен на нефть на уровне $60 за баррель, поскольку рынки ожидали роста мировых цен в течение нескольких месяцев после нашей первоначальной реализации (price cap - ИФ). Но даже, несмотря на то, что в последнее время мировые цены на нефть укрепились, price cap ограничивает доходы России и продолжает давать покупателям, не входящим в коалицию, дополнительные рычаги для снижения цен", - заявил представитель Минфина США.

Чиновник заметил, что снижение доходов России сохраняется, несмотря на то, что объемы нефтяного экспорта остаются выше среднего уровня 2021 года.

В то же время, сказал он, на мировых энергетических рынках наблюдается большая стабильность, чем предполагали скептики. "Страны с низкими доходами выиграли от этой стабильности, поскольку они продолжают импортировать российскую нефть со скидкой, которую G7 больше не берет или получает выгоду от в целом более низких мировых цен на нефть", - заявил представитель Минфина США.

Ван Ностранд считает, что стабильность на мировых нефтяных рынках смягчила глобальное инфляционное давление. "В Соединенных Штатах цены на энергоносители за последний год упали почти на 17%, что является важным фактором существенного замедления инфляции в США. В ЕС с марта по ноябрь 2022 года годовая инфляция цен на энергоносители составляла около 40%. В этом июне цены, наоборот, упали примерно на 5% к уровню прошлого года", - сказал чиновник.