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TotalEnergies, Baker Hughes и TechnipEnergies планируют инвестировать в ВИЭ в Европе и Африке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies, Azimut (через фонд Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG) и другие инвесторы подписали предварительное соглашение об инвестировании в компанию Zhero Europe для развития крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергетики, распределения энергии и "зеленых молекул" в Европе и Африке, сообщила TotalEnergies.

Zhero Europe была основана с видением того, что крупные комплексные проекты, включающие генерацию электроэнергии с помощью высококачественных ветряных и солнечных ресурсов и экспорт энергии на дальние расстояния, будут наиболее эффективным способом ускорения энергоперехода в районах с высоким спросом.

Zhero Europe специализируется на деятельности в области ВИЭ, водородной энергетики, хранения энергии и перепрофилирования энергетической инфраструктуры. С помощью привлекаемого финансирования она планирует развивать бизнес в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В планах компании к 2026 году принять окончательные инвестиционные решения (FID) по проектам совокупной мощностью 5 ГВт.

Среди основателей Zhero Europe – Марко Альвера (экс-глава Snam), Падди Падманатан (экс-глава ACWA Power) и Алессандра Пасини (бывшая CFO Snam).

Baker Hughes TotalEnergies TechnipEnergies ЕС Африка ВИЭ
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