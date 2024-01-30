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TotalEnergies купила 200 электрозаправок в Испании, обеспечиваемых ВИЭ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - TotalEnergies заключила соглашение с компанией Wenea по развитию сети заправок электромобилей Испании, а в качестве первого шага купила у нее "дочку" - Nordian CPO, владеющую 200 заправками, сообщается в пресс-релизе TotalEnergies.

Эти 200 заправок полностью снабжаются электроэнергией, производимой из возобновляемых энергоносителей. Они расположены вдоль основных автомагистралей, а также в городских и пригородных районах во всех 17 регионах Испании.

Более того, TotalEnergies и Wenea продолжают переговоры по установлению стратегического партнерства с целью объединения своего опыта и навыков в области инфраструктуры, электросетей и транспорта для совместного строительства и инвестиций в мощные зарядные центры. В настоящее время Wenea управляет более чем 1 200 заправочными пунктами.

TotalEnergies планирует эксплуатировать более 1000 мощных зарядных станций для электромобилей в Европе к 2028 году. Испания имеет пятый по величине автомобильный парк в Европе, а доля электромобилей быстро расширяется, отмечает компания. В Испании TotalEnergies имеет бизнес-портфель, насчитывающий более двух миллионов контрактов на поставки газа, электричества и сопутствующих услуг, и реализует множество проектов солнечной энергетики общей производственной мощностью более 3 ГВт.

TotalEnergies Испания Wenea Nordian CPO Франция
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