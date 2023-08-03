Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В зоне стихийного бедствия близ курорта Шови в горном регионе Рача под массой сошедшего несколько часов назад оползня спасатели нашли тела двух человек. Об этом сообщает в четверг пресс-центр МВД Грузии.

"Личности погибших пока не установлены. Спасательные работы в районе стихии продолжаются", - сообщает пресс-центр.

Ранее ведомство сообщало, что из зоны стихии на вертолетах вывезены около 70 человек. Оползнем и селевыми потоками разрушены два моста и подъездные дороги.

По информации грузинских СМИ, в районе бедствия остаются еще около 100 человек, но все они находятся в безопасном месте.

По решению правительства Грузии, создан координационный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп в суде не признал вину по делу о беспорядках после выборов президента в 2020 году

Россияне в 2023 году лидируют по турпотоку на тайский остров Пхукет

Россияне в 2023 году лидируют по турпотоку на тайский остров Пхукет

Что произошло за день: четверг, 3 августа

Террористы из "Исламского государства" сообщили о гибели своего главаря

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries

В Польше увидели перспективы закрытия рядом стран ЕС границы для зерновых с Украины

В Литве заявили о готовности закрыть границу с Белоруссией

Еврокомиссия согласовала расширение санкций против Белоруссии

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой Troy

В калифорнийской пустыне Мохаве горит заповедник, знаменитый своей флорой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });