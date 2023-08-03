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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Спасатели не могут связаться с 50 отдыхающими после оползня в горном курорте Шови в Грузии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Родственники и спасатели не могут связаться с 50 отдыхающими на курорте Шови в регионе Рача, где в четверг во второй половине дня сошел масштабный оползень, заявил в эфире телекомпании "Рустави 2" министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

"Из зоны бедствия в дневное время вывезены на вертолетах 70 человек, еще 152 человека идентифицированы и находятся в настоящее время в безопасном месте. С рассветом все они будут переведены в райцентр Они", - сказал он.

По словам министра, к спасательной операции привлечены около 400 сотрудников МВД.

Ранее в полиции сообщили о двух погибших в результате оползня. По решению правительства Грузии, создан координационный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Грузия Шови
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