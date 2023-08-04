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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Северная Корея раскритиковала США за выделение вооружений Тайваню

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Поставки оружия США Тайваню приводят к росту военной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявили в КНДР.

"США, сообщив о "пакете оружейной помощи" Тайваню на общую сумму $345 млн, приводят военную напряженность в АТР к очередной грани вспышки войны", - говорится в заявлении главы департамента северокорейского МИД по делам Китая Мэн Ен Лима, опубликованном ЦТАК.

По его словам, такие действия Вашингтона являются не только "грубым нарушением принципа одного Китая", но и "вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным посягательством на его суверенитет и безопасность".

"Вот такая циничная двойственность и двуличность США являются опаснейшей военно-политической провокацией, сильно нарушающей стабильность ситуации в регионе", - отметил дипломат.

По его мнению, Соединенные Штаты пытаются "превратить Тайвань в антикитайский форпост и плацдарм первой линии для осуществления своей стратегии сдерживания Китая и, таким образом, обеспечения своего гегемонистского положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Он добавил, что, если США нарушат красную линию, определенную Китаем, "им непременно придется дорого заплатить".

"КНДР будет полностью поддерживать любые меры КНР по защите суверенитета и территориальной целостности страны, осуществлению священного дела объединения китайской нации", - заключил Мэн Ен Лим.

Ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн.

"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги по линии Минобороны, а также на военную подготовку с целью оказания помощи Тайваню", - говорится в меморандуме Байдена.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", который воспрещает параллельно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. В свою очередь власти США заявляют о приверженности сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон.

КНДР США Тайвань
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